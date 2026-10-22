 
В России и мире

Путин назначил Силуанова вице-премьером - министром финансов

0

Антон Силуанов назначен на должность вице-премьера РФ - министра финансов. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Как поясняли в кабмине, в условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение. Этим обусловлено появление в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы.

«Назначить Силуанова Антона Германовича заместителем председателя правительства РФ - министром финансов РФ, освободив от занимаемой должности», - говорится в документе.

Силуанов руководит Минфином с декабря 2011 года. С 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года совмещал эту должность с креслом первого вице-премьера. После формирования в 2020 году нового состава кабмина во главе с Михаилом Мишустиным остался на посту главы Минфина.

Сейчас Силуанов, имея огромный опыт в этой сфере, «продолжит курировать финансы, совмещая должности заместителя председателя правительства и министра финансов», пояснял пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Количество вице-премьеров в российском кабмине увеличивается с 10 до 11.

Российское правительство формируется по процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к конституции. Предварительно всех кандидатов рассмотрели и утвердили в Госдуме. Кандидатуры были внесены в парламент премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026