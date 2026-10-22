Путин назначил Силуанова вице-премьером - министром финансов

Антон Силуанов назначен на должность вице-премьера РФ - министра финансов. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Как поясняли в кабмине, в условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение. Этим обусловлено появление в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы.

«Назначить Силуанова Антона Германовича заместителем председателя правительства РФ - министром финансов РФ, освободив от занимаемой должности», - говорится в документе.

Силуанов руководит Минфином с декабря 2011 года. С 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года совмещал эту должность с креслом первого вице-премьера. После формирования в 2020 году нового состава кабмина во главе с Михаилом Мишустиным остался на посту главы Минфина.

Сейчас Силуанов, имея огромный опыт в этой сфере, «продолжит курировать финансы, совмещая должности заместителя председателя правительства и министра финансов», пояснял пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Количество вице-премьеров в российском кабмине увеличивается с 10 до 11.

Российское правительство формируется по процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к конституции. Предварительно всех кандидатов рассмотрели и утвердили в Госдуме. Кандидатуры были внесены в парламент премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.