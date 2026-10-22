Новым министром транспорта РФ станет 38-летний Дмитрий Ядров

Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за утверждение Дмитрия Ядрова в должности министра транспорта. Решение принято единогласно.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Ранее профильный комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал палате утвердить Дмитрия Ядрова на этом посту. Все пять думских фракций («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди») поддержали кандидатуру. Согласно Конституции РФ, федеральные министры назначаются на должность президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Министры силового блока, а также глава МИД назначаются после консультации с Совфедом.

«Вот пришел кандидат на должность министра. Я еще раз подчеркну, он профессионал, но его вся жизнь была связана с авиацией. А если отсюда он уйдет с нашими наказами, предложениями по развитию городского общественного транспорта - трамвай, троллейбус. Ни у кого нет сомнений о плюсе (назначения Ядрова - ред.)»,- сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

11 сентября 2019 года Дмитрий Ядров занял пост заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), координирующего деятельность структурных подразделений по организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развитию аэродромной инфраструктуры, пишет ТАСС. С 15 сентября 2023 года - руководитель Росавиации. Сменил в должности Александра Нерадько.