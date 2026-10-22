Новым министром транспорта РФ станет 38-летний Дмитрий Ядров

Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за утверждение Дмитрия Ядрова в должности министра транспорта. Решение принято единогласно.
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Ранее профильный комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал палате утвердить Дмитрия Ядрова на этом посту. Все пять думских фракций («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди») поддержали кандидатуру. Согласно Конституции РФ, федеральные министры назначаются на должность президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Министры силового блока, а также глава МИД назначаются после консультации с Совфедом.
11 сентября 2019 года Дмитрий Ядров занял пост заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), координирующего деятельность структурных подразделений по организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развитию аэродромной инфраструктуры, пишет ТАСС. С 15 сентября 2023 года - руководитель Росавиации. Сменил в должности Александра Нерадько.