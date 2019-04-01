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В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты

Власти Грузии с понедельника ввели полный запрет на использование, производство, а также импорт полиэтиленовых пакетов. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

«С сегодняшнего дня реализация полиэтиленовых пакетов, а также их местное производство и ввоз запрещаются», - сказала сотрудница пресс-службы.

По данным ведомства, изначально в случае выявления фактов продажи, производства или ввоза полиэтиленовых пакетов, сотрудники правоохранительных органов будут делать предупреждение, а в случае повторного правонарушения - штрафовать на 500 лари (более $185). Если после выписки штрафа человек вновь продолжит продавать, изготавливать или ввозить пакеты, денежное взыскание увеличится вдове и составит 1000 лари (более 371 долларов).

Взамен власти страны предлагают жителям перейти на биодеградируемые пакеты, которые распадаются быстрее полиэтиленовых и наносят меньшее вреда окружающей среде.

Власти Грузии начали бороться полиэтиленовыми пакетами в ноябре 2018 года. Тогда под запрет попали пакеты с толщиной менее 15 микрон.