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ВЦИОМ: У 13% россиян не было выпускного

Практически каждый россиянин так или иначе отмечал школьный выпускной. Так заявили 82 процента участников опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом пишет «Лента.ру».

Большинство респондентов (66 процентов) воспринимают выпускной как своеобразный рубеж, после которого ребенок становится взрослым человеком. При этом 67 процентов были и на вручении аттестатов, и на последующей неофициальной церемонии. Не было выпускного у 13 процентов опрошенных.

Почти половина участников исследования (49 процентов) уверена, что сейчас торжества стали более праздничными и веселыми, чем 15-20 лет назад. Обычно так считают женщины (57 процентов). Иного мнения придерживается около четверти опрошенных (24 процента), чаще всего 25-34-летние (36 процентов).

Почти треть опрошенных (31 процент) уверена, что сегодняшние выпускные вечера носят более официальный характер. Ровно столько же, напротив, говорят об их большей неформальности в настоящее время.

Большинство тех, кто окончил школу более 15 лет назад, считают, что сегодня выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83 процента). Обычно так считают женщины и люди старшего поколения (по 86 процентов). Эти же группы респондентов чаще всего говорят об излишней дороговизне современных выпускных балов (72 и 81 процент соответственно). В целом так думают 67 процентов. Противоположного мнения придерживаются 16 процентов, среди которых 30 процентов мужчин и 65 процентов молодежи от 18 до 24 лет.

Почти две трети респондентов (59 процентов) заявили о необходимости быть строже к выпускникам во время школьных торжеств. Не согласны с этим около трети опрошенных (32 процентов).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Погрешность исследования не превышает 2,5 процента.