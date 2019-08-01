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Завершилась акция на проспекте Сахарова в Москве

Акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов в Мосгордуму завершилась в столице на проспекте Академика Сахарова. Мероприятие было согласовано московской мэрией, заявленная численность – до 100 тысяч человек, сообщает Вести.ru.

Фото Вести.ru.

Территория, где проходила акция, была оцеплена, установлены металлоискатели и заградительные барьеры. Безопасность обеспечивали Росгвардия, полиция и ОМОН. За ситуацией следили наблюдатели от Общественной палаты Москвы.

В ходе митинга выступили журналист Леонид Парфенов, кандидаты, не прошедшие этап регистрации, - Сергей Митрохин и Елена Русакова, рэпер Face, музыкальные группы «Кровосток» и Ic3peak. Присутствовали журналист Юрий Дудь, рэпер Оксимирон.

Столичные власти заранее предупредили, что концерт на акции не согласован, и исполнение трэков подпадает под действие закона «О собраниях и митингах», не позволяющего изменять условия заявленного мероприятия.

Перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов, их организовавшие, проигнорировали предостережения прокуратуры. В результате 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа — 600. Возбуждены уголовные дела, передает ТАСС.

Также полиция предупредила о незаконности призывов к несогласованным акциям, в том числе через соцсети. Они будут расцениваться как угроза общественному порядку.



