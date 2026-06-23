Россиянам напомнили, в каких случаях работнику не могут назначить испытательный срок

Возможность установить испытательный срок при приеме на работу существует только при одном условии: соответствующее положение должно быть зафиксировано в трудовом договоре. Если его нет, работник считается принятым без прохождения испытаний, и изменить это впоследствии не получится (ни по инициативе работодателя, ни по соглашению между сторонами). Об этом в беседе с RT рассказала старший преподаватель кафедры гражданско‑правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

Испытательный срок, согласно нормам Трудового кодекса РФ, для обычных работников не может длиться больше 3-х месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главбухов и их заместителей, а также руководителей филиалов и представительств – не более 6-ти месяцев.

Кроме того, срок испытаний зависит и от продолжительности трудового договора. Когда он заключается на срок от 2-х до 6-ти месяцев, испытательный срок не исчисляется месяцами и сокращается до 2-х недель. В случае, если трудовой договор оформлен менее чем на 2 месяца, испытательный срок вообще не предусматривается ввиду нерациональности.

Также существуют категории работников, которых работодатели обязаны принять без прохождения испытательного срока. К ним относятся: беременные женщины; женщины, воспитывающие детей в возрасте до полутора лет (а с 1-го сентября 2026-го детей возрастом до 3-х лет); несовершеннолетние граждане; выпускники, которые впервые устраиваются на работу по полученной специальности в течение года после окончания обучения; а также сотрудники, принятые на новое место работы в результате перевода по договоренности между работодателями, пишет Vologda-poisk.ru.