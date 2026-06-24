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Инфекционист объяснила, как можно заразиться мелиоидозом в Таиланде

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Заражению мелиоидозом, завозной случай которого был выявлен у вернувшейся из Таиланда туристки, может способствовать сезон дождей в этой стране, занятия экотуризмом, контакт с почвой и наличие сопутствующих заболеваний. Таким мнением поделилась врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий НГУ Юлия Ермолаева.

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23 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что завозной случай мелиоидоза был зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда.

«Заражение мелиоидозом возможно при прямом контакте с загрязненной почвой или водой через микротравмы и повреждения, вдыхании пыли или капель воды, содержащих бактерии, употреблении зараженной пищи или воды, при контакте с больными животными. Факторы, повышающие риск инфицирования: сезон дождей, работа на рисовых полях, контакт с почвой, экотуризм, наличие сопутствующих заболеваний», — сказала Юлия Ермолаева.

Медик обратила внимание, что лечение от мелиоидоза длительное и проводится антибиотиками в два этапа. Сначала не менее двух-восьми недель пациенту внутривенно вводят антибиотики, а после еще около трех-шести месяцев предстоит прием пероральных антибиотиков.

«Прогноз заболевания зависит от нескольких факторов: наличие фоновых заболеваний, возраст старше 45 лет, своевременность начала терапии. При развитии септического шока и полиорганной недостаточности летальность остается высокой даже на фоне адекватной антибиотикотерапии», — подчеркнула эксперт.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, мелиоидоз — это опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудитель Burkholderia pseudomallei является компонентом прикорневого слоя растений в эндемичных заболеванию регионах. Заразиться можно через прямой контакт с загрязненной бактериями почвой, пишет ТАСС.

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