Инфекционист объяснила, как можно заразиться мелиоидозом в Таиланде

Заражению мелиоидозом, завозной случай которого был выявлен у вернувшейся из Таиланда туристки, может способствовать сезон дождей в этой стране, занятия экотуризмом, контакт с почвой и наличие сопутствующих заболеваний. Таким мнением поделилась врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий НГУ Юлия Ермолаева.
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23 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что завозной случай мелиоидоза был зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда.
Медик обратила внимание, что лечение от мелиоидоза длительное и проводится антибиотиками в два этапа. Сначала не менее двух-восьми недель пациенту внутривенно вводят антибиотики, а после еще около трех-шести месяцев предстоит прием пероральных антибиотиков.
Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, мелиоидоз — это опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудитель Burkholderia pseudomallei является компонентом прикорневого слоя растений в эндемичных заболеванию регионах. Заразиться можно через прямой контакт с загрязненной бактериями почвой, пишет ТАСС.