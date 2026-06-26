Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении

Россельхознадзор приостановил импорт всей рыбной продукции из Армении.

С 21 по 27 мая представители ведомства проводили проверку рыбоперерабатывающих предприятий в республике, а также посетили фермы по содержанию и разведению форели. Половина комбинатов отказались допустить российских специалистов, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными. По ее итогам к поставкам допустили только ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс».

«В их отношении ввели режим усиленного лабораторного контроля. Впоследствии <...> был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий», — заявил регулятор.

Сейчас армянская сторона ведет работу по обеспечению безопасности рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок, отметили в Россельхознадзоре.

С 12 июня ведомство ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭС. Там подчеркнули, что эти меры связаны не с политикой, а с проблемами качества, пишет РИА Новости.