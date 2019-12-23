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Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной и рассказала, как нужно добиваться своих целей

21-летняя дочь телеведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича Варвара поделилась откровенным снимком из ванной. Как сообщает «МК», свое откровенное фото она выложила в Instagram. На опубликованном кадре Варвара сидит в воде розового цвета.

Девушка также поделилась соображениями насчет желаний и мечтаний людей.



Instagram Варвары Якубович

Варвара отметила, что многие представляют себе идеальную жизнь как розовую воду, в которой она купается. Но столкнувшись с проблемами, люди разочаровываются. Но истина в том, что идеальной жизни не существует. «Так зачем корить себя за ошибки и считать, что все потеряно, когда можно из этой самой ошибки извлечь опыт и двигаться дальше?» - задала риторический вопрос девушка.

Варвара посоветовала тем, у кого что-то не получается, либо изменить цели достижения своей цели, либо признать, что сама цель была нереалистичной. Но ни в коем случае не стоит заниматься самоуничижением. Неудачи и ошибки являются ступеньками личностного роста. Не стоит опускать руки, у вас все обязательно получится, заключила Варвара.

Варвара - младшая дочь популярного ведущего телешоу «Поле чудес». Ее мама - третья жена артиста. У нее есть брат Артем Антонов, от второго брака отца, который старше ее на двадцать пять лет, а также племянница Соня, которая также старше Варвары на два года.

Девушка учится в МГИМО, увлекается конным спортом. В 2013 году состоялся ее дебют в кино, вместе с братом Артемом они сыграли эпизодические роли в комедии «Дедушка моей мечты», в которой одну из главных ролей исполнил их отец, а также он выступил соавтором картины.