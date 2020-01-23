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В столице 8 марта общественный транспорт сделают бесплатным для женщин

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным», - написал мэр в своем Twitter.

D пресс-службе губернатора и правительства Московской области подтвердили, что в салоны автобусов можно будет пройти без оплаты, а чтобы воспользоваться бесплатным проездом на МЦД или электричках, женщинам необходимо подойти к кассе и оформить бесплатный проезд. В метро и МЦК сотрудники метрополитена будут пропускать женщин через турникеты с помощью смарт-карты. Отмечается, что в акции не принимают участие поезда «Аэроэкспресс» до аэропортов.

Кроме того, бесплатными 8 и 9 марта на улицах Москвы будут парковочные места. В том числе в тех местах, где действует тариф 380 рублей в час. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.