Исполнительный директор фонда Народного фронта Анатолий Чернышов погиб в Крыму

Исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для Победы» Анатолий Чернышов погиб в возрасте 58 лет. Об этом сообщается в группах народного фронта в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Народный Фронт | Псковская область» / «ВКонтакте».

Вблизи села Скворцово Симферопольского района Республики Крым Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награжден орденом Мужества.

«Народный фронт скорбит и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Анатолия Федоровича», - скорбят в коллективе.

Анатолий Чернышов родился 17 августа 1968 года в Новосибирске. Служил в системе МВД, подполковник полиции, работал на руководящих должностях на промышленных предприятиях. С начала специальной военной операции он лично провел в зоне боевого соприкосновения более 500 дней. Руководя фондом, обеспечил распределение адресной помощи бойцам Вооруженных Сил РФ на общую сумму свыше 10,5 миллиарда рублей.

Тяжелых восемь месяцев, с августа 2024-го по март 2025-го, Анатолий Чернышов являлся непосредственным участником отражения наступления противника в Курской области. Его рабочий график исчислялся тысячами часов, включая опасные командировки. Он никогда не дистанцировался от бытовых тягот фронта, а лично участвовал в погрузочно-разгрузочных работах и сопровождал доставку помощи военнослужащим прямо на передовую.

Анатолий Чернышов награжден многочисленными грамотами, медалями и благодарственными письмами разного достоинства.