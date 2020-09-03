В России и мире

В Госдуме не исключили возможность российской десантной операции в Карабахе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин не исключает, что одним из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе может стать десантная операция. Об этом он заявил в беседе с НСН, передает РИА Новости.

По словам депутата, мир в регионе нарушили Азербайджан и Турция, поэтому им следует напомнить, какое государство остается лидером на постсоветском пространстве. При этом он признался, что не уверен, как именно должна поступить Москва, но среди возможных вариантов назвал и десантную операцию.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады», - перечислил Затулин.

Он добавил, что, если потребуется, Россия должна объяснить Грузии, что «через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению».

Это вынужденное решение, подчеркнул Затулин. «Потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», - отметил он.

Кроме того, Затулин согласился с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего, что из-за действий Азербайджана конфликт пока не имеет дипломатического решения, а также выразил сожаление по поводу того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России.