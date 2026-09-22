Ученый предупредил о возможной новой пандемии из-за птичьего гриппа

Подтип вируса гриппа А, известный как птичий грипп, может спровоцировать болезнь, которая станет новой пандемией в мире. Таким мнением поделился и. о. заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора Андрей Рудометов.
Рудометов обратил внимание, что в мире регистрируется все больше случаев инфицирования млекопитающих, пишет ТАСС. Особое внимание привлекла вспышка птичьего гриппа среди крупного рогатого скота в Америке. «ВОЗ настоятельно рекомендует проводить работы по разработке вакцин», - подчеркнул ученый.