Ученый предупредил о возможной новой пандемии из-за птичьего гриппа

Подтип вируса гриппа А, известный как птичий грипп, может спровоцировать болезнь, которая станет новой пандемией в мире. Таким мнением поделился и. о. заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора Андрей Рудометов.

«Данный вирус уже распространился по всему миру, нет континентов, где бы данный вирус не циркулировал. Многие исследователи считают, что данный подтип как раз вызовет болезнь X, способную вызвать новую пандемию», - сказал он на научном форуме в наукограде Кольцово.

Рудометов обратил внимание, что в мире регистрируется все больше случаев инфицирования млекопитающих, пишет ТАСС. Особое внимание привлекла вспышка птичьего гриппа среди крупного рогатого скота в Америке. «ВОЗ настоятельно рекомендует проводить работы по разработке вакцин», - подчеркнул ученый.