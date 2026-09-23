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Онищенко прогнозирует пандемию гриппа в 2029 году

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Пандемия гриппа может ожидать россиян в 2029 году, она циклична, и в последний раз эпидемический подъем был в 2019 году. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии образования академик РАН эпидемиолог Геннадий Онищенко.

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«Эпидемический или пандемический подъем гриппа бывает примерно один раз в 10 лет. У нас в последний раз был пандемический подъем в 2019 году. Я могу сказать, что к 2029 году у нас должна быть очередная пандемия», — сказал Геннадий Онищенко.

Он добавил, что российская система здравоохранения уже на протяжении 20 лет каждый год разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что помогает бороться с ним.

Ранее заведующий биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора Андрей Рудометов заявлял, что миру может грозить пандемия «болезни X», которая может быть спровоцирована птичьим гриппом. По его словам, вирус распространился настолько, что нет континентов, где вирус бы не циркулировал. ВОЗ настоятельно рекомендует разрабатывать вакцину, пишет ТАСС.

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