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МВД зафиксировало 56 попыток сорвать выборы в РФ фейками о минировании

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МВД России зафиксировало 56 попыток помешать проведению выборов с помощью заведомо ложных сообщений о минировании в 23 регионах. Об этом 20 сентября сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Курносенко.

«Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования тактики ложных сообщений о минировании. Всего зарегистрировано 56 таких фактов», — сказал он в информационном центре ЦИК РФ, трансляция из которого опубликована на сайте комиссии.

Также в дни голосования в 16 субъектах России возбудили 27 уголовных дел. Практически половина из них связана с заведомо ложными сообщениями о терроризме. Курносенко сообщил о попытках совершения террористических атак на избирательных участках с применением беспилотников и ракетных обстрелов. Сорвать выборы не удалось.

Работа участковых избирательных комиссий приостанавливалась лишь на короткие промежутки времени. При этом, как отметил замглавы МВД, никто из участников избирательного процесса не пострадал. Кроме того, в период избирательной кампании МВД составило 280 протоколов об административных правонарушениях. Около трети из них были связаны с незаконным изготовлением, распространением или размещением агитационных материалов.

В Псковской области происшествий и нарушений на выборах, предварительно, не зафиксировано. 

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