Россиянам рассказали, какой будет предстоящая зима

В некоторых регионах России предстоящая зима может оказаться холоднее, чем обычно. Однако такие изменения ждут далеко не всех жителей страны. Об этом НСН сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Нам обещали аномально жаркое лето, но его таким назвать нельзя, все было в пределах нормы. Очень жаркое лето у нас было в Сибири, умеренное — в европейской части. Есть предпосылки, что зима будет ниже нормы где-то, но пока об этом рано говорить», — сказал специалист.

Эксперт также подчеркнул, что на данный момент назвать точную дату появления первого снега в Москве и Санкт-Петербурге нельзя.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящей зимой ожидается большое количество осадков, которые выпадут в результате влияния природного явления Эль-Ниньо.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что первый снег в Москве ожидается не раньше второй половины октября. При этом, по его словам, заметное похолодание наступит к концу первой декады месяца, а вторая декада октября начнется с температур от +3 до +8°C, а в ночные часы будет прохладнее, пишет Газета.ру.

Ранее синоптик назвала регионы России, где уже установился снежный покров.