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Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе

Офицер группы разминирования Международного противоминного центра погиб 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

«Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм», - сказано в сообщении.

«Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», - информирует ведомство.

16 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы за сутки в Степанакерте обнаружили 1203 неразорвавшихся мины и снаряда, очистили 16 км дорог.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

«Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено от неразорвавшихся боеприпасов 184,97 га территории, 65,1 км дорог, 405 домостроений, в том числе 13 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 6029 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 (по московскому времени) 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Согласно картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещены в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.