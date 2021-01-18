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В Кремле прокомментировали арест Навального

19.01.2021 14:11|ПсковКомментариев: 2

Арест оппозиционера Алексея Навального продиктован претензиями ФСИН и никак не связан с отношением к нему президента РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Утверждения, что кто-то кого-то боится - это полная ерунда», - пояснил он и отметил, что президента не следует ассоциировать с нарушением закона. Дмитрий Песков указал на то, что, пока Навальный «являлся берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН не задавал, проявляя гибкость и понимание», пишет «Московский Комсомолец».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что мера пресечения, избранная Алексею Навальному, не является уникальным случаем. За три года нарушения условного срока, согласно статистике, имели место 18 тысяч раз. «Если кто-то нарушает порядок, полиция принимает меры», - заметил он.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что в случае Алексея Навального власти России не намерены учитывать мнение других стран и международного сообщества. «Мы слышим заявления, но не собираемся принимать их во внимание. Речь идет о факте невыполнения закона гражданином РФ. Это абсолютно внутреннее дело, и мы не позволим никому в него вмешиваться», - добавил он.

Призыва оппозиционера к российским гражданам выходить на улицы из-за его ареста в Кремле оценивают как тревожные, но не опасаются массовых протестов, заключил Дмитрий Песков.

Теги: #навальный #Кремль
Источник: Псковская Лента Новостей
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