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Реплика Константина Калиниченко: «Самолет летит … в тюрьму»?

Главная новость вчерашнего дня - перелет Алексея Навального из Берлина в Москву эконом-классом обычного рейса российского лоукостера «Победа», мнительное получасовое кружение борта над вечерней Москвой в поисках свободного аэропорта, где снегоуборочная техника внезапно не застревает на взлетной полосе и итоговое задержание «берлинского пациента» на паспортном контроле.

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К личности Алексея Навального можно по-разному относиться, разделять или не разделять его политические взгляды. Но не может быть сомнений, что в сложной для него ситуации он сделал смелый ход. Который поставил режим перед необходимостью принимать решение. Очевидно, поступок Навального сопряжен с колоссальным риском для него. Но это риск обдуманный, как у игрока в покер, жаждущего накалить ситуацию до предела и идущего all-in. Это очень расчетливое политическое решение, провоцирующее систему на ответное действие в условиях цейтнота.

Система показала, что такому была не готова. Превратив Навального в «берлинского пациента», власть, вне всякого сомнения, рассчитывала, что с этого момента он пойдет по стопам Ходорковского, Березовского, Чичваркина и станет очередным российским оппозиционером-невозвращенцем. Будет изредка фраппировать либеральную публику из Берлина или Лондона. А там, глядишь, с горя залезет в петлю и тихо, незаметно помрет. Но жизнь рассудила по-другому.

Реакция на задержание Навального в России оказалась предсказуемой: в нашей политике и журналистике, как известно, могут быть только два мнения.

Адепты режима с напускным спокойствием напирают на то, что история Навального - уголовно-правовая. Мол не надо тут разжигать, фигурант вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции, его и задержали. «Милиция просто так не задерживает», «органы разберутся» и «нет тут никакой политики».

Либеральная общественность, заламывая руки, сообщает, что к нам вчера вернулся наш русский «Нельсон Мандела», а «кровавый режим», не сумев сходу отравить, теперь будет пытаться его додушить.

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Тут, как мне кажется, заблуждаются и те, и эти. Система действует неразумно. Конечно история - это история политическая, притом уже давно. Власть всеми способами показывает, что «мы его не замечаем и по имени не называем». Но эта игра затянулась и давно выглядит как дешевый фарс.

Заблуждаются и адепты «секты свидетелей Навального». Увы, как бы, возможно, этого не хотелось, но Алексей Навальный - это не наш Нельсон Мандела и не Вацлав Гавел. Крайне наивно полагать, что этот камбэк немедленно даст старт тектоническим процессам переустройства общества и, в конечном счете, смены власти. Алексей Навальный олицетворяет Россию будущего лишь для узкой прослойки «креативного класса». Для основной массы населения он остается темной лошадкой с туманным прошлым, бурным настоящим и мутными идеями. В последние месяцы он повысил свою узнаваемость, многие ему активно сочувствуют как человеку. Но отношение к нему как к политику по-прежнему неоднозначное, в том числе в либеральной среде. А «глубинному народу», занятому сегодня элементарным выживанием в российских реалиях, Навальный, по большому счету, до фонаря. Так что поворотный момент нашей истории наступит не сегодня и даже не завтра.

Тем не менее, Навальный рассчитывал на громкий эффект, и своего добился. Власть в очередной раз оказалась неспособной реагировать адекватно оперативной обстановке. Не нужно здесь питать иллюзий. Система последние годы последовательно закручивала гайки, провозглашая принцип «мы не прогибаемся». Это путь, на котором надо постоянно повышать ставки, где каждое следующее действие должно быть более жестким, чем предыдущее.



Источник: bbc.com

Теперь главный вопрос - что дальше? Спустить все на тормозах, после шоу с переменой аэропорта и заседанием суда в отделении полиции, было бы совсем глупо. Когда обе стороны поднимают ставки, проигрывает всегда тот, кто первый сбрасывает карты. Вкатить Навальному реальную «двушечку»? Но ведь время «двушечки» было в эпоху Болотной и Pussy Riot и оно давно кануло в лету. Надо и тут ставки повышать. А куда? Дать Навальному 10 лет магаданских лагерей? Это было бы логично с точки зрения системы. Но как это решение отзовется в обществе? В стране крайне сложная ситуация в экономике, осенью нужно выбирать новый парламент, а в Кремле только и разговоров, что о транзите власти. Еще и мировое сообщество в едином порыве требует освободить Навального. На этом фоне обрести реального политзаключенного было бы очень опрометчивым поступком.

Так какой выход? Дать еще один условный срок? Это, согласитесь, несерьезно и будет расценено как прогиб системы. Которая своими действиями сама загнала себя в угол, когда любое решение будет очевидно плохим и повлечет негативные последствия. И в истории Алексея Навального, как море в капле воды, отражается трагедия современной России. Когда все понимают, что дальше так нельзя, но при этом никто ничего не может изменить...

Константин Калиниченко