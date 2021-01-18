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Алексея Навального приговорили к 30 суткам ареста

Суд приговорил политика Алексея Навального к 30 суткам ареста. Как передает радио «Эхо Москвы», об этом в твиттере сообщил директор ФБК Иван Жданов. Приговор вынесла судья Химкинского городского суда Елена Морозова.

Сторонники Алексея Навального были готовы к любому решению суда в отношении оппозиционера. Об этом ранее сказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Ярмыш считает, что уровень общественной поддержки уже сейчас очень высок, и он усилится после оглашения решения суда.

Как сообщалось ранее, прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.