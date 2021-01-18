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По сути, это неправда - Песков о «дворце Путина»

Кремль не знакомился с публикацией о якобы дворце президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Нет, не знакомились. По сути, это неправда», - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями про "дворец Путина", построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация.

В новом фильме фонда Алексея Навального рассказывается о резиденции якобы президента РФ в Геленджике, на строительство которой, по утверждению ФБК, потратили 100 млрд рублей.