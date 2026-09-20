Високосную секунду могут отменить из-за ускорения Земли

Непостоянная скорость вращения Земли создала новую проблему для систем сверхточного измерения времени. Из-за ускорения вращения планеты специалисты могут отказаться от привычной високосной секунды и в будущем перейти к более редкой корректировке продолжительностью в целый час.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Ученые рассматривают вариант, при котором расхождение между атомным временем и вращением Земли будет накапливаться до 3600 секунд, после чего станет возможным введение високосного часа», — сообщает IFLScience.

Для синхронизации атомного времени с вращением планеты с 1970-х годов используется високосная секунда.

При необходимости в конце 30 июня или 31 декабря после 23:59:59 добавляется отметка 23:59:60. С 1972 года такую корректировку применяли 27 раз.

В долгосрочной перспективе вращение Земли постепенно замедляется из-за взаимодействия с Луной, однако скорость планеты меняется неравномерно. Примерно с 2015 года Земля начала вращаться немного быстрее, из-за чего впервые появилась вероятность не добавить, а убрать одну секунду.

Такой сценарий может вызвать сложности для цифровых систем, поскольку корректировка времени в обратную сторону технически сложнее. На этом фоне специалисты вновь обсуждают необходимость изменения существующих правил.

13–15 октября Международное бюро мер и весов проведет встречу недалеко от Парижа, где планируется обсудить дальнейшую систему корректировки времени. Ранее предполагалось отказаться от секундных поправок к 2035 году.

Одним из вариантов называют переход к более редким корректировкам. Вместо добавления или удаления одной секунды предлагается позволить расхождению постепенно увеличиваться до 3600 секунд, а затем вводить целый високосный час. При нынешней скорости изменений такая необходимость может возникнуть лишь через несколько тысячелетий, пишет Ura.ru.