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10 пунктов голосования образованы в трех регионах России вблизи пограничных переходов

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10 пунктов голосования образованы в трех регионах России вблизи пограничных переходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦИК России.

Фото: ЦИК России

«В 2024 году на выборах президента Российской Федерации мы совместно с избирательными комиссиями Ленинградской, Калининградской и Псковской областей организовали голосование для наших соотечественников вблизи пограничных переходов. Эта мера себя полностью оправдала, свои правом воспользовались около 10 тысяч российских избирателей, проживающих в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Сделав выводы и учитывая текущую ситуацию и нарастающую в геометрической прогрессии эскалацию ненависти, мы вновь с теми же комиссиями, которые тогда творчески и с большим вниманием, уважением к избирателям и выдумкой подошли к организации пунктов голосования, оборудовали 10 пунктов голосования возле пограничных переходов. На них наши избиратели смогут реализовать свое законное конституционное право граждан России», - рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
 

Напомним, Избирательная комиссия Псковской области организует работу мобильных избирательных участков вблизи пяти пограничных переходов региона. В Печорском округе участки принимают избирателей на пограничных переходах ПП Крупп, МАПП Куничина Гора и МАПП Шумилкино. В Пыталовском округе избирательная комиссия организует голосование на переходе МАПП Убылинка. В Себежском округе специалисты открыли избирательный участок на переходе МАПП Бурачки. 20 сентября голосование продлится с 09:00 до 16:00. 

Ранее сообщалось, что на границах с Эстонией и Латвией в Псковской области за два дня проголосовали более 1000 граждан России. 

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