Памфилова заявила о провале акции с яблоками

Радикальная оппозиция планировала акцию с яблоками в Москве, Санкт-Петербург и в ряде крупных городов России, однако она полностью провалилась, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Заявлялась крупномасштабная акция, и за рубежом, и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов. Радикальная оппозиция в том, что в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом и так далее», - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов голосования на выборах в Госдуму.

«Акция провалилась полностью», - подчеркнула она.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

В Псковской области также выбирали депутатов регионального парламента.