 
В России и мире

Памфилова заявила о провале акции с яблоками

0

Радикальная оппозиция планировала акцию с яблоками в Москве, Санкт-Петербург и в ряде крупных городов России, однако она полностью провалилась, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Заявлялась крупномасштабная акция, и за рубежом, и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов. Радикальная оппозиция в том, что в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом и так далее», - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов голосования на выборах в Госдуму.

«Акция провалилась полностью», - подчеркнула она.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

В Псковской области также выбирали депутатов регионального парламента. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Единый день голосования-2026

Александр Козловский: Интерес к выборам говорит о неравнодушии псковичей к их будущему

Партия пенсионеров может получить госфинансирование по итогам выборов

Памфилова заявила о провале акции с яблоками
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026