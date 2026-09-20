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Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ в России

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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским потребовал прекратить удары со стороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Такое утверждение приводится в материале американского портала Axios.

По словам его источника, «Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы». «Эти удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо», - говорится в публикации. «Слово "дизель" неоднократно произносилось во время телефонного разговора», - отметил источник.

Белый дом пока не ответил на просьбу ТАСС представить информацию об этом разговоре.

Зеленский ранее сообщил, что он и Трамп в беседе по телефону договорились о встрече в Нью-Йорке.

Согласно данным американской автомобильной ассоциации (AAA), 20 сентября средняя стоимость дизельного топлива в США установила очередной рекорд, достигнув почти $6,51 за галлон (3,79 л). Неделю назад средняя цена находилась на отметке около $6,20 за галлон. 

Ранее 14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы к Киеву остановить удары по российской мирной инфраструктуре, подобные тому, что сделал президент США, можно только приветствовать. «Можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре», - прокомментировал он обращение Трампа к Зеленскому с требованием прекратить удары по производству дизеля в России из-за проблем в американской экономике.

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