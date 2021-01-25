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Билл Гейтс предрек пандемию в десятки раз хуже коронавируса

Основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.



Источник: РИА Новости

«Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - есть много того, что можно сделать», - цитирует слова мультимиллиардера РИА Новости.

По мнению Гейтса, COVID-19 стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата. «Задача правительств заключается в том, чтобы защищать граждан от этих событий. Уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше», - добавил он.

Гейтс подчеркнул, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных и значительно снизить количество погибших, особенно в США. «Мы должны извлечь урок», - отметил он.

«Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже», - заявил Гейтс, отметив, что ответ на пандемию должен быть глобальным.