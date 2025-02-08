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Михаил Ефремов выйдет из колонии не раньше, чем через 15 дней

Защитник артиста Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что актер выйдет из колонии не раньше, чем через 15 дней после вердикта суда. До конца фактического срока Ефремову будет запрещено водить автомобиль и менять место жительства без предупреждения. Раз в месяц он обязан отмечаться по месту проживания.

Алексеевский районный суд в Белгородской области 24 марта одобрил прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.

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Артист присутствовал на заседании в режиме видеосвязи. Во время слушаний судья указал на неоднократные дисциплинарные нарушения Ефремова в колонии, в частности, регулярные отлучки с места работы ради чаепитий и хранение мобильного телефона.

Актер, в свою очередь, заявил, что пребывание в колонии пошло ему на пользу и позволило освоить такие ремесла, как шитье и резьба по дереву. Помимо этого, он продолжил заниматься творческой деятельностью, сняв фильм для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ефремов повторно попросил прощения за совершенное преступление и пообещал бросить пить, пишут «Известия».

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Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.