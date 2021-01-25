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Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша

Певец Тима Белорусских задержан в Минске с двумя килограммами гашиша. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Фото: https://www.instagram.com/timabelorusskih/

Артист помещен под домашний арест.

Отмечается, что наркотическое вещество было обнаружено у исполнителя дома. Певец хранил его без цели сбыта, для личного использования. Предположительно, информацию о гашише правоохранительным органам Минска передали некие источники. Тиму Белорусских задержали 10 января, 12 января его поместили под арест. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

17 августа 2020 года Тима Белорусских поддержал протестующих против президента Белоруссии Александра Лукашенко сограждан, заявив, что гордится происходящим в стране. Масштабные акции протеста против Лукашенко начались в Белоруссии в августе после президентских выборов, на которых тот, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) — 22-летний белорусский певец, начавший сольную карьеру в 2017 году. Он наиболее известен по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В дискографии артиста два альбома — «Твой первый диск — моя кассета» 2019 года и «Моя кассета — твой первый диск», вышедший 31 января 2020-го.