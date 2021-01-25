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Псковские десантники прибыли на учения в Белоруссию

Российские военные прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях, которые пройдут с 14 по 27 марта в Могилевской области на востоке страны, сообщает РИА Новости.

Фото: Официальный телеграм-канал министерства обороны Республики Беларусь

«В Беларусь прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.

Десантники примут участие совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

«К этому учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно», - отметил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин.