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Сбер и СПбГУ договорились о сотрудничестве в рамках подготовки к 300-летию вуза

Сбербанк и Санкт-Петербургский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве для совместной реализации образовательных, научных и просветительских проектов. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

С учетом нарастающего дефицита ИТ-специалистов Сбер и СПбГУ планируют запустить программу подготовки кадров для создания платформенных сервисов, которые помогут упростить взаимодействие населения и бизнеса с государством. Кроме того, запланирован старт совместной образовательной программы в области педагогики для развития персонального подхода к обучению школьников. Сотрудничество в научно-исследовательской деятельности предполагает реализацию совместных инициатив в области искусственного интеллекта и когнитивных исследований.

«‎Первая задача в рамках подписанного соглашения — выявить направления, по которым у нас с вузом совпадают интересы, чтобы коллаборация была максимально эффективной. Уже сейчас можно сказать — это все, что связано с инновациями и развитием современных технологий. У Сбера есть широкие компетенции в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. А университет — одна из ключевых кузниц высококвалифицированных кадров и научных исследований, в том числе в интересующих нас сферах — экономики, ИТ, математики, физики, биологии. И здесь мы можем быть полезны друг другу. Кроме того, мы предлагаем вузу внедрить цифровую платформу, которая станет базой для регулирования административных, учебных и научных процессов», рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

При поддержке Сбера в СПбГУ появится Аллея универсантов — лауреатов Нобелевской премии. По проекту портреты Ивана Павлова, Ильи Мечникова, Льва Ландау и других выдающихся ученых украсят решетку у центрального входа в здание двенадцати коллегий.