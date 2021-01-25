Сбер и СПбГУ договорились о сотрудничестве в рамках подготовки к 300-летию вуза

Сбербанк и Санкт-Петербургский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве для совместной реализации образовательных, научных и просветительских проектов. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
С учетом нарастающего дефицита ИТ-специалистов Сбер и СПбГУ планируют запустить программу подготовки кадров для создания платформенных сервисов, которые помогут упростить взаимодействие населения и бизнеса с государством. Кроме того, запланирован старт совместной образовательной программы в области педагогики для развития персонального подхода к обучению школьников. Сотрудничество в научно-исследовательской деятельности предполагает реализацию совместных инициатив в области искусственного интеллекта и когнитивных исследований.
«Первая задача в рамках подписанного соглашения — выявить направления, по которым у нас с вузом совпадают интересы, чтобы коллаборация была максимально эффективной. Уже сейчас можно сказать — это все, что связано с инновациями и развитием современных технологий. У Сбера есть широкие компетенции в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. А университет — одна из ключевых кузниц высококвалифицированных кадров и научных исследований, в том числе в интересующих нас сферах — экономики, ИТ, математики, физики, биологии. И здесь мы можем быть полезны друг другу. Кроме того, мы предлагаем вузу внедрить цифровую платформу, которая станет базой для регулирования административных, учебных и научных процессов», рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
При поддержке Сбера в СПбГУ появится Аллея универсантов — лауреатов Нобелевской премии. По проекту портреты Ивана Павлова, Ильи Мечникова, Льва Ландау и других выдающихся ученых украсят решетку у центрального входа в здание двенадцати коллегий.
«Соглашение, которое мы сегодня подписали, касается образования, а также науки, технологий и инноваций. Сбер и Санкт-Петербургский университет выстраивают свою работу таким образом, чтобы помогать получать образование всем — от школьников до выпускников университетов, которые понимают, что учиться необходимо всю жизнь. Уверен, что с помощью Сбера качество наших дополнительных и основных образовательных программ будет расти. А сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, безусловно, поможет университету двигаться вперед», - отметил ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.