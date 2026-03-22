 
В России и мире

Россиян предупредили о распространении новой кредитной ловушки

В России набирает обороты новая кредитная ловушка. Микрофинансовые организации меняют стратегию: от практики займов «до зарплаты» они переходят к выдаче денег на длительный срок, рассказал председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин.

Он отметил, что теперь МФО предлагают продукты, похожие на банковские кредиты: с невысокими ежемесячными платежами и лояльными условиями. Однако цена таких денег остается непомерно высокой.

«Главная опасность в том, что человек психологически недооценивает переплату. Когда срок растягивается, ежемесячная нагрузка кажется посильной, но итоговая сумма процентов может кратно превышать тело долга», — предупредил аналитик.

Особую угрозу представляет «рефинансирование» в МФО, когда человек берет новый заем, чтобы погасить старый. Это затягивает его в долговую воронку, из которой с каждым разом выйти все сложнее, пишет агентство «Прайм».

