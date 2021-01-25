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Американские солдаты травмировались на учениях в Эстонии

10 десантников ВС США в ходе высадки в ночь на 8 мая на аэродроме Нурмси в Эстонии получили легкие повреждения. Их доставили в местные больницы.

«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», - сообщил пресс-атташе посольства США Марк Нейлор газете Postimees. Трое солдат остались восстанавливаться в больнице после легких травм ног, пишет ТАСС.

Несколько сотен десантников ВС США высадились в ночь на 8 мая на аэродроме Нурмси в Эстонии в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. По данным ВС Эстонии, в общей сложности в высадке приняли участие более 700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.