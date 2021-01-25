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Социологи оценили отношение россиян к обязательной вакцинации

Среди россиян 30% скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации части работающего населения. Это следует из опроса ВЦИОМа «Вакцинация с элементами обязательности: за и против». 49% респондентов оценивают его положительно, 16% — безразличны, сообщает РБК.

Чаще всего отрицательно об обязательной вакцинации отзывались жители Москвы и Петербурга (30%). Больше всего положительных отзывов относительно этого решения было получено среди жителей небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%).

Опрос проходил 20 июня, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, исследование было проведено методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Более половины опрошенных (56%) считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидемиологической ситуации в столице и Подмосковье. Каждый четвертый (25%) полагает, что оно скорее не соответствует эпидемиологической обстановке. Каждый второй россиянин (52%) уверен, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Треть опрошенных (34%) думают, что это не так, еще 14% не смогли дать определенного ответа.

Всего около трех четвертей респондентов (77%) оказались информированы о решении властей Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию. Впервые об этом услышали 22% опрошенных, чаще — молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (30–31%).