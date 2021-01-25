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Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Стратегия национальной безопасности РФ - базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущая редакция стратегии была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года, пишет РИА Новости.

Новую редакцию стратегии в конце мая нынешнего года одобрил Совет безопасности России. В новой редакции стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности РФ.

С учетом использования рядом зарубежных стран IT-технологий для вмешательства во внутренние дела РФ, значительного роста числа хакерских атак на российские информационные ресурсы, кибербезопасность России обозначена новым стратегическим национальным приоритетом.

В интересах обеспечения экономической безопасности в стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых.

А для нейтрализации угроз, связанных с искажением истории, с разрушением базовых морально-этических норм, с попытками внедрения чуждых идеалов и ценностей в области образования, культуры, религии, в стратегии сформулирован еще один новый национальный приоритет, заключающийся в защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.