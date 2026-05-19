Свитшоты с цитатами Путина стали хитом продаж на выставке в Харбине

Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется высоким спросом среди китайских посетителей X Российско-китайского Экспо в Харбине. Об этом сообщила генеральный директор Национального центра (НЦ) «Россия» Наталья Виртуозова.

«За первые часы мы видим, что номер один - это продажа одежды с цитатами президента. Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой "Надо обязательно смотреть в будущее», - рассказала Виртуозова. Она подчеркнула, что только НЦ «Россия» обладает правом печатать высказывания главы государства с его личной подписью.

Вещи с принтами на русском языке оказались настолько востребованными у китайских покупателей, что российская делегация опасается нехватки привезенного товара, пишет ТАСС.

Помимо одежды, большой интерес у посетителей Экспо вызывают качественные российские промыслы. Как отметила глава центра, с прилавков быстро расходятся оренбургские, павлопосадские и современные шелковые платки, а также эксклюзивные дорогие неваляшки из меха соболя эвенкийского производителя. Успех концепции фирменного универмага уже привлек внимание китайского бизнеса, представители одного из торговых центров Пекина предложили открыть аналогичную площадку в Пекине.

Виртуозова также поделилась планами расширения национального центра. По ее словам, в 2028 году филиал организации вместе с универмагом откроется на приграничном острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае, который совместно развивают РФ и Китай. Кроме того, 4 ноября 2029 года в центре Москвы заработает новое здание самого Национального центра «Россия», макет которого представлен на выставке в Харбине.