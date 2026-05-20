Всемирный день метрологии отмечают 20 мая

Всемирный день метрологии ежегодно отмечается 20 мая, с целью повысить осведомленность общества о том, что подразумевается под наукой об измерениях и почему мы так зависим от нее.

Изображение сгенерировано ИИ

Ведь метрология лежит в основе бесчисленных аспектов повседневной жизни каждого человека. Покупая что-то в магазине, используя GPS в машине для навигации, глотая таблетку, переходя мост или входя в здание, мы даже не задумываемся, что именно метрологи сделали это возможным.

А дата для праздника выбрана в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции» (фр. Convention du Mètre), которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства. На основе данной Конвенции была создана межправительственная Международная организация мер и весов.

В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран, в числе которых была и Россия. Примечательно, что одним из инициаторов создания Международной организации мер и весов выступила Петербургская Академия наук. В 1921 году в Метрическую Конвенцию были внесены изменения, и в настоящее время она насчитывает более 60 государств-членов.

На основе Метрической Конвенции было создано Международное бюро мер и весов (фр. Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) — первая международная научно-исследовательская лаборатория — и установлены рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных наук, и, как следствие, применение достижений этих наук в промышленности, коммерческой деятельности и общественной жизни.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, учеными-метрологами ведутся различные метрологические исследования, выверяется точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической Конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших Конвенцию.

Известно, что метрология зародилась в глубокой древности и в переводе означает «наука об измерениях». Метрология проникает во все науки и дисциплины, имеющие дело с измерениями, и является для них единой наукой. Основные понятия, которыми оперирует метрология, — это измерение, средство измерений, метрология, методики выполнения измерений.

Действительно, более широко метрология, наука измерения, играет центральную роль в научных открытиях и инновациях, промышленном производстве и международной торговле, в улучшении качества жизни и в защите глобальной окружающей среды.

Кстати, в России Всемирный день метрологии начали отмечать с 2004 года. А современная Государственная метрологическая служба Российской Федерации представляет разветвленную сеть научно-исследовательских институтов, метрологических контрольно-испытательных и поверочных организаций, осуществляющих обеспечение измерений, разработку, производство, эксплуатацию многообразных технических устройств и другое.

В преддверии же самого праздника, по традиции, директора Международного бюро мер и весов (МБМВ) и Международного бюро законодательной метрологии (МБЗМ) обращаются к мировому сообществу и метрологической общественности с посланиями, в которых отмечают наиболее важные и социально-значимые проблемы года, решение которых требует метрологического обеспечения.

Также в этот день принято отмечать вклад специалистов, работающих в этой отрасли. Поэтому его можно считать международным профессиональным праздником. А с 2023 года он проходит при поддержке ЮНЕСКО.

Надо также отметить, что каждый год Всемирный день метрологии проходит под определенным девизом, пишет calend.ru. Так, в разные годы темами праздника были: «Мир метрологии на службе у всего мира», «Измерения в окружающей нас среде», «Олимпийские игры невозможны без измерений», «Измерения в Науке и Технике. Мост к инновациям», «Метрология для безопасности», «Измерения и глобальная энергетическая проблема», «Измерения и свет», «Измерения в динамичном мире», «Измерения для транспорта», «В постоянном развитии — Международная система единиц (СИ)», «Измерения для здоровья», «Метрология в цифровую эпоху», «Измерения, поддерживающие глобальную продовольственную систему», «Мы измеряем сегодня, чтобы обеспечить устойчивое будущее», «Метрическая система на все времена, для всех народов», «Метрология: укрепление доверия к принимаемым решениям» и другие.