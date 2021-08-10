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Штат Огайо хочет приравнять поиск Google к коммунальной услуге

17.08.2021 22:58|ПсковКомментариев: 0

Компания Google потребовала отозвать иск генерального прокурора штата Огайо в США, который хочет признать поисковую машину Google предметом общественного пользования, таким как электричество, водопровод или общественный транспорт. Это значит, что и регулироваться поиск должен также, как коммунальные службы, сообщает сайт searchengines.guru.

Представители Google утверждают, что поиск нельзя приравнивать к коммунальным услугам, основываясь лишь на том факте, что им пользуется много людей.

«Утверждать, как это делают в Огайо, что поиск Google является «предметом общественного пользования», значит объявлять его бизнесом, который штат мог бы приобрести, владеть им, контролировать или управлять. Но это абсурд», - говорится в заявлении Google.

Исходя из буквы закона, претензии штата имеют не более юридической силы, чем желание объявить коммунальной услугой издание Fox News, New York times или ретейлера Walmart, лишь на том основании, что большинство людей предпочитают пользоваться их продуктами и услугами.

Также генеральный прокурор штата Огайо Дэйв Йост (Dave Yost) обвинил Google в манипуляциях результатами поисковой выдачи в своих интересах. Например, если пользователь ищет авиабилеты, то поисковик прежде всего направит его на сервис Google Flights, в то время как конкурирующие продукты должны встречаться в выдаче так же часто, как и сервисы Google.

В ответ на эти обвинения, представители Google заявили, что результаты поиска являются редакционными решениями и находятся под защитой Первой поправки, гарантирующей свободу слова и печати. В компании считают, что государство не имеет права диктовать бизнесу, какую информацию должны видеть пользователи. По их мнению, именно этого и добиваются власти США подобными исками.

«Поиск Google – это не доставка определенного продукта населению по единому тарифу, а постоянная работа по предоставлению полезной информации в ответ на уникальные запросы пользователей», – говорится в сообщении компании.

Теги: #поисковики #интернет #законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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