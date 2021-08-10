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Количество учений НАТО у границ Белоруссии за пять лет выросло вдвое

Количество учений НАТО, проводимых у границ Белоруссии, за последние пять лет увеличилось вдвое. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная оборона».

«Отмечается устойчивая тенденция к увеличению интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО на территории сопредельных государств. Так, только за последние пять лет количество учений увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 до почти 110 тысяч военнослужащих», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ходе проводимых мероприятий отрабатываются вопросы применения военной силы в рамках так называемых «операций по кризисному урегулированию», в том числе особое внимание уделяется переброске и созданию иностранных группировок в странах Балтии и Польше.