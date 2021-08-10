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Путин усомнился в убийстве митрополита опричником

Существует несколько версий гибели в 1569 году в Твери митрополита Филиппа, а убийство священнослужителя опричником Малютой Скуратовым — только одна из них. Такое мнение в разговоре с губернатором Тверской области Игорем Руденей высказал президент России Владимир Путин. Стенограмма их встречи приводится на сайте Кремля, сообщает «РБК».

О митрополите и версиях его смерти президент и глава региона заговорили, когда Руденя рассказал о предложении переместить речной вокзал в Твери, возведенный на месте древнего Отроч монастыря, который снесли при советской власти.

«Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа», — заявил губернатор.

В ответ Путин заметил, что «это только одна из версий» убийства. Руденя на этот комментарий не отреагировал.

Митрополит Филипп (в миру Федор Степанович Колычев) родился в Москве в 1507 году. Он стал митрополитом в 1566 году. После того, как Филипп в 1568 году осудил произвол опричников, его заточили в монастыре в Твери. Через год священнослужителя нашли мертвым. Согласно житию святителя Филиппа на сайте православной энциклопедии «Азбука веры», его убил помощник Ивана Грозного Малюта Скуратов. Этой версии придерживались историки Николай Карамзин и Сергей Соловьев.

В 1652 году митрополита Филиппа канонизировала Русская православная церковь.