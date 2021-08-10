В России и мире

Подросток открыл стрельбу в школе под Пермью

В Пермском крае 12-летний школьник устроил стрельбу в школе, сообщает Telegram-канал «112».

Фото: Telegram-канал «112»

«Подросток взял "Сайгу" у отца. Полицейским он рассказал, что был зол на одноклассников и учителей, а ночью ему приснился Бог и подсказал, что надо делать. Также шестиклассник объяснил, что карабин принес, чтобы решить вопрос с одноклассницей», - говорится в сообщении.

Шестиклассник сделал два выстрела. Пострадавших нет, пишет «Лента.ru».

Напомним, в середине сентября стрельба произошла в пермском вузе. Тогда погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили.

За восемь месяцев 2021 года в России в результате преступлений погибли почти 16 тысяч человек. Такое число приводит МВД России. По статистике, раскрытой ведомством, за период с января по август от преступных посягательств скончались 15,8 тысячи человек, еще более 22 тысяч — получили повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.