 
В России и мире

Панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов практически уничтожена в результате удара ВСУ

0

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», созданная в начале XX века Францем Рубо, практически уничтожена в результате атаки дронов ВСУ, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Мах.

Фото: Михаил Развожаев в Мах

Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя, сообщил губернатор. В Панораме начался пожар.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи в период с 20.00 9 июня до 7.00 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026