Панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов практически уничтожена в результате удара ВСУ

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», созданная в начале XX века Францем Рубо, практически уничтожена в результате атаки дронов ВСУ, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Мах.

Фото: Михаил Развожаев в Мах

Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя, сообщил губернатор. В Панораме начался пожар.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи в период с 20.00 9 июня до 7.00 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.