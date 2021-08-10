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Вирусологи рассказали, когда спадет четвертая волна коронавируса

Нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю. Такой прогноз дали начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Сам я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию. В прошлом году рост был до декабря, поэтому скорее вот так (будет и в этом году - ред.). Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного», — сказал Александр Чепурнов, передает URA.RU.

С мнением коллеги согласился Павел Волчков: «Я думаю, что если взять картину прошлого года, примерно один в один она и должна совпасть. Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же, все зависит от каждого конкретного региона. Отправят школьников на дистант или не отправят, введение досрочных каникул, все это взаимосвязано».

Вирусолог подчеркнул, что разница между прошлогодней и нынешней вспышкой заключается в том, что сейчас в России есть несколько вакцин от коронавируса. «Вакцина уже как год зарегистрирована, и я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет», — заключил он.