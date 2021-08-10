В России и мире

В Чечне предложили запретить упоминание в СМИ национальности преступников

Парламент Чечни решил направить в Госдуму проект поправок в закон о средствах массовой информации, предлагающий ввести запрет на распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

Документ, автором которого является председатель парламента Чечни Магомед Даудов, также предусматривает административная ответственность за распространение указанных сведений, сообщает ЧГТР «Грозный».

Отмечается, что установление запрета на распространение сведений в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации.

Распространение подобных сведений расценивается «как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности». «В многонациональной и многоконфессиональной России каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», - говорится в сообщении.