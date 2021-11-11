Блоги / Дина Дабришюте

Дружба дружбой, а табачок врозь

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

День народного единства прошел почти неделю назад, а горячие темы длинных выходных до сих пор активно обсуждаются в обществе.

Так, настоящим медиасобытием стал очередной конфликт национальностей в Москве. Речь идет о широко растиражированной новости об избиении мужчины с ребенком. Подробности этого инцидента расходятся в источниках: где-то сообщается, что досталось нескольким очевидцам событий, какие-то каналы выдвигают различные версии о национальности нападавших. И, конечно, уважающие себя информационные ресурсы не преминули привести обширную статистику с гиперссылками на похожие инфоповоды последних месяцев.

Ирония в том, что чаша национальной толерантности стала переполняться именно в преддверии Дня народного единства, на фоне прекрасных воспоминаний о дружбе людей разных национальностей в СССР. Генераторы общественных инициатив в свойственной им манере решили вмешаться в ход событий и отреагировать на происходящее.

Запретить СМИ указывать национальность, расу и конфессиональную принадлежность преступников предложил депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, известный своими весьма популистскими инициативами, типа идеи увеличения отпуска для некурящих.

Смотрите также Экс-участник выборов в Пскове призвал запретить указывать в СМИ национальность преступников

Запретить СМИ указывать национальность, расу и конфессиональную принадлежность преступников предложил депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, известный своими весьма популистскими инициативами, типа идеи увеличения отпуска для некурящих.

Аргументы в пользу запрета огласки национальности правонарушителей на удивление выглядят весьма убедительно. По мнению депутата, вольное обращение с этой личной информацией о преступниках приводит к навешиванию ярлыков на нации, искаженному восприятию обществом людей определенной расы и вероисповедания. Все вышеперечисленное является признаками фашизма. Не только Султан Хамзаев, но и мировая история убеждает, что приверженность этому политическому течению не заканчивается ничем хорошим для человечества.

То, что СМИ с удовольствием публикуют подробности преступлений, - не секрет. Ожесточенная борьба с конкурентами за просмотры, репосты и лайки ведется в медиасреде не на жизнь, а на смерть. Запрещенных приемов в этих боях почти нет.

У общественности все чаще возникает к журналистам вопрос «зачем?». Зачем публиковать видео смертельного селфи? Зачем говорить, сколько лет убийце, какие мультфильмы он смотрел в детстве и в каком магазине купил обрез? Зачем указывать национальность уличного хулигана или дебошира в общественном транспорте?

Ряд публицистов считают, что выпячивание интимных подробностей личности (национальность, раса, религия) - это не случайность, а хитрый ход политики государства. Дескать, людей проще настроить против друг друга, чем позволить им возмущаться происходящим в стране. Другие аналитики убеждены, что, конечно, у преступлений нет расовой принадлежности, но отрицать формирование преступных группировок по национальному или религиозному признаку весьма опрометчиво. Стоит ли приравнивать теракты, которые совершают, например, талибы (Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, признана террористической и запрещена в России), и уличную драку с прохожими-мигрантами? Это вопрос, который государства решают для себя по-разному.

Пока власти думают, людям надо жить, реагировать на информацию из СМИ, воспитывать детей и возвращаться вечером после работы домой. С какими чувствами и законами будут встречать в обществе День народного единства в следующем году?