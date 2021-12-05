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Путин поставил задачу доработать законопроект о QR-кодах для общественных мест

Президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах.

«Остановлюсь на теме, которая затрагивает все отрасли экономики, а главное, всех граждан страны. Речь об использовании так называемых сертификатов вакцинированных. Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумой», - приводит слова Путина ТАСС.

Свое мнение по данному вопросу глава государства высказал в пятницу на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки», - подчеркнул глава государства.

Путин сделал акцент на том, что, работая над «столь чувствительными нормативными актами», нужно учитывать все нюансы и жизненные ситуации. «Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан», - поставил задачу Путин.

По словам президента, закон должен быть четким, ясным, понятным.

Президент также констатировал, что ситуация в сфере борьбы с ковидом в стране остается напряженной, власти должны подготовить все системы к введению QR-кодов.

Говоря о применении сертификатов о вакцинации, Путин заметил, что, вопреки ожиданиям, не может заявить о том, что QR-коды не нужны. «Закончить этот пассаж на такой ожидаемой некоторыми общественными организациями и деятелями ноте я не могу ни по моральным соображениям, ни в силу должностных своих обязанностей», - сказал глава государства, указав на сохраняющиеся сложности в борьбе с коронавирусом.

Президент напомнил недавнюю статистику, когда в день регистрировали 41 тысячу новых заболевших. На данный момент показатель составляет 26-28 тысяч человек в день. «Вроде бы сокращение почти вполовину, но и это для нас очень много», - подчеркнул Путин. По его словам, все это оказало влияние на показатели смертности.

«Смертность подросла в стране, в значительной степени это связано, конечно, так или иначе, с ковидом», - сказал глава государства. При этом он заметил, что посчитать последствия невозможно, причем «не потому, что кто-то что-то скрывает».