В России и мире

Новогодний парад планет смогут увидеть россияне

На сайте московского планетария появилась подробная информация о новогоднем параде планет. Наблюдать космическое явление можно с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

«Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем», — приводит текст сообщения РИА Новости.

По словам специалистов, Меркурий и Плутон в параде участвуют, но их невозможно увидеть с Земли из-за яркого Солнца. При этом Марс рекомендуется искать на утреннем небе.

Лучшее время для наблюдений, по мнению специалистов, с 16:00 до 18:00 по московскому времени. В этот период «все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт». Россияне смогут увидеть 3 января первый в новом году звездопад. А 4 и 5 января вместе с планетами на небе станет виден серп молодой Луны.