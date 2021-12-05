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Петербуржец встретил Новый год с трупом задушенного товарища

Житель Колпинского района Петербурга встретил Новый год с трупом. С задушенным товарищем его застала вернувшаяся в квартиру сожительница. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Оператор службы «112» принял звонок от 35-летней петербурженки. Женщина сообщила об убийстве, которое, вероятно, совершил ее сожитель. Подозреваемый — ранее судимый 48-летний хозяин жилья. В процессе беседы и осмотра квартиры прибывшие туда полицейские установили, что мужчина начал отмечать новогодние праздники вместе с 33-летним другом из Самарской области. Поздним вечером 30 декабря они поссорились и подозреваемый задушил товарища.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Кроме того, мужчину подозревают еще в одном преступлении. По словам 30-летней женщины, в предновогоднюю ночь она подверглась насилию, к чему причастен предполагаемый злоумышленник. Следственный комитет возбудил дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.