В России и мире

Российские и белорусские военные проведут совместные учения в феврале

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Об этом сообщает минобороны Белоруссии.

Ранее заместитель начальника генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко анонсировал внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, частью которой и станут маневры, пишет РИА Новости.

«На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость – 2022"», — отметили в пресс-службе ведомства.

Войска отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности, усиление участков границы на возможных направлениях незаконного проникновения боевиков на территорию Белоруссии и перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов.

Для проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства в зону учений перебросят 12 Су-35, два дивизиона ЗРК С-400 и один — «Панцирь-С».

«Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи"», - рассказал замминистра обороны России Александр Фомин.

Численность участников учений, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению, добавил он.