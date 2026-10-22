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Медведь разрушил домик-вагончик главы одного из муниципалитетов Красноярского края

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Медведь разрушил таежный домик-вагончик главы Минусинского муниципального округа Дмитрия Меркулова на юге Красноярского края. Об этом глава муниципалитета сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Меркулов / «ВКонтакте»

«Уют и чистоту нашего домика-вагончика в тайге нарушил незваный гость», — написал Дмитрий Меркулов.

Он прикрепил видео, где видно, что медведь выломал дверь в домик, разломал входную дверь и мебель внутри помещения.

В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась непростая ситуация с выходами медведей к населенным пунктам. Всего в России за 2026 год жертвами нападения медведей стали не менее 27 человек, из них семь человек погибли в Красноярском крае, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что медведь залез в дом пенсионерки в Ханты-Мансийском автономном округе и устроил погром.

В Псковской области заметили следы медведя на пляже в Гдовском муниципальном округе.

 

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