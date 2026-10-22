Медведь разрушил домик-вагончик главы одного из муниципалитетов Красноярского края

Медведь разрушил таежный домик-вагончик главы Минусинского муниципального округа Дмитрия Меркулова на юге Красноярского края. Об этом глава муниципалитета сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Дмитрий Меркулов / «ВКонтакте»
Он прикрепил видео, где видно, что медведь выломал дверь в домик, разломал входную дверь и мебель внутри помещения.
В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась непростая ситуация с выходами медведей к населенным пунктам. Всего в России за 2026 год жертвами нападения медведей стали не менее 27 человек, из них семь человек погибли в Красноярском крае, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что медведь залез в дом пенсионерки в Ханты-Мансийском автономном округе и устроил погром.
В Псковской области заметили следы медведя на пляже в Гдовском муниципальном округе.