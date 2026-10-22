Атака БПЛА на Москву прошедшей ночью стала одной из самых крупных с начала года

Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из крупнейших с начала 2026 года. Об этом свидетельствуют подсчеты, обнародованные мэром столицы Сергеем Собяниным.

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По информации мэра, с 20:30 21 октября до 04:00 нынешних суток в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Как сообщил Сергей Собянин в мессенджере Мах, большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, а 163 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве. По словам мэра, два человека в районе Вороново в ТиНАО пострадали, им оказывается помощь.

Ранее мэр информировал, что с 19 сентября до утра 20 сентября была отражена самая массированная атака: силы ПВО сбили более 1,6 тысячи БПЛА, из них 450 — на подлете к Москве.

Также крупная попытка фиксировалась с вечера 15 августа до утра 16, когда, по словам Сергея Собянина, в сторону столицы летели 600 БПЛА, из них 201 уничтожили в Московском регионе.

Еще одна крупная попытка атаки, по данным мэра, произошла с 08:00 2 сентября до 12:00 3 сентября — тогда в сторону столицы летели 548 БПЛА, большая часть из которых уничтожена на дальних рубежах, а 143 — на подлете к столице.

С 20:30 13 октября до 07:00 14 октября на Московский регион летели 493 БПЛА, большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожили на подлете к Москве.

Ранее Сергей Собянин информировал, что в период с 20:30 12 октября до 07:00 13 октября на регион летели 417 БПЛА, большую часть которых нейтрализовали на дальних подступах, а 65 беспилотников уничтожили на подлете к Москве, пишет ТАСС.

Ранее на территории Псковской области повторно с начала 22 октября объявили опасность БПЛА.